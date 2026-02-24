



Ташкент посетил глава правительства Беларуси



ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с официальным визитом в стране премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах машиностроения, электротехники, фармацевтики, текстильной и пищевой промышленности, сельского хозяйства и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи