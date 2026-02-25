



Погода в Узбекистане на 26 февраля



ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 25 февраля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей, 26-27 февраля по горным районам республики лавиноопасно. 25-26 февраля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью и днем 8-10° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла, по Устюрту ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. По Хорезмской области температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, по пустынной зоне Навоийской области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью и днем 7-12° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью и днем 7-12° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла.