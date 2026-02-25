Для послов зарубежных государств организован визит в Нукус

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля группа представителей дипломатического корпуса зарубежных государств и международных организаций, аккредитованных в Узбекистане, совершила поездку в Нукус.

Визит был организован Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана совместно с Советом министров Республики Каракалпакстан с целью ознакомления с проводимыми реформами, инвестиционными проектами, экспортным и туристическим потенциалом Каракалпакстана.

В состав делегации вогшли Чрезвычайные и Полномочные Послы России, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Южной Кореи, Турции, Словакии, Чехии, Румынии, Палестины, Алжира, а также ООН, представители дипмиссий Азербайджана, Ирана, Малайзии, Индии, Пакистана, Венгрии, Латвии, США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Украины, а также руководство АО "Российский экспортный центр", представительства АБР и Международного института управления водными ресурсами.

УЗИНФОРМ