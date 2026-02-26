Проведены переговоры глав Узбекистана и Турции

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В оде беседы глава государства поздравил коллегу с 72-летием, пожелал ему крепкого здоровья и благополучия, больших успехов в государственной деятельности, мира и процветания братскому турецкому народу.

Кроме того, были обсуждены приоритетные вопросы развития диалога двух стран.

УЗИНФОРМ