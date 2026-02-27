Делегация МИД Узбекистана отправилась в Лондон

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым с 25 февраля пребывает с визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Целью поездки является участие в прошедшем в Лондоне 1-м заседании глав МИД стран Центральной Азии и Великобритании, которое было посвящено вопросам развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения региональной безопасности, банков и финансов, ифраструктуры, возобновляемой энергетики, декарбонизации промышленности, транспорта и логистики и других.

На полях министерской встречи были проведены встречи и переговоры с государственным министром по инвестициям Великобритании лордом Джейсоном Стоквудом (по итогам был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере медицинских услуг), принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским, государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Иветт Купер, государственным министром обороны Великобритании лордом Родни Коукером, спикером Палаты общин британского парламента Линдси Хойлом, а также генеральным директором банка «Standard Chartered» Саифом Маликом, генеральным директором компании «Benoy» Томом Картледжем.

УЗИНФОРМ