Погода в Узбекистане на 3 марта

Погода в Узбекистане на 3 марта02.03.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 марта, погода по прогнозам синоптиков:
2-6 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
2-6 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла, по Устюрту ночью 7-10° мороза, днем 0-3° мороза.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла, по пустынной зоне ночью 0-3° мороза, днем 3-6° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. По горным районам лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.