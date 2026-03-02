



Погода в Узбекистане на 3 марта



ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 марта, погода по прогнозам синоптиков: 2-6 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 2-6 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла, по Устюрту ночью 7-10° мороза, днем 0-3° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла, по пустынной зоне ночью 0-3° мороза, днем 3-6° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. По горным районам лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.