



Проведены переговоры с главами МИД ближневосточных стран



ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 1 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры по телефону с главами МИД Государства Кувейт шейхом Джаррахом ас-Сабахом, Султаната Оман Сайидом Бадром бин Хамадом Альбусаиди, Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Альзаяни, Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. В ходе переговоров глава МИД Узбекистана передал коллегам слова солидарности и сочувствия в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.