



Погода в Узбекистане на 4 марта



ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 марта, погода по прогнозам синоптиков: 3-6 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 3-6 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла, по Устюрту ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 7-12° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 7-12° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. По горным районам лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.