В Узбекистане вручат высокие награды к 8 марта

Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025
Архив голосований
|
|
|
|
|45.9% (338)
| -
|Положительно
|
|21.6% (159)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|17.7% (130)
| -
|Нейтрально
|
|6.7% (49)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|4.4% (32)
| -
|Отрицательно
|
|3.7% (27)
| -
|Затрудняюсь ответить
|голосов 735
| всего 100%
В Узбекистане вручат высокие награды к 8 марта03.03.2026 20:03
ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с Международным женским днем – 8 марта".
Документом предписывается в целях проявления достойного почтения к уважаемым женщинам нашей страны, повышения их роли и статуса в жизни государства и общества, достойного чествования женщин, которые своим плодотворным трудом, богатыми знаниями и опытом принимают активное участие в процессе осуществления широкомасштабных реформ, демонстрируют особую инициативность и образцовую деятельность на пути построения Нового Узбекистана, обеспечения роста благосостояния нашего народа, вносят большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей присвоить и наградить:
почетное звание «Ўзбекистон Республикаси халқ шоири»
- Бобомуродовой Хосият - члену Союза писателей Узбекистана, поэтессе
орденом «Меҳнат шуҳрати»
- Кариеву Бернару Рахимовну - профессора кафедры хореографии Государственной академии хореографии Узбекистана
- Тошову Мойру Набиевну - председателя схода граждан махалли «Шайхул Олам» города Бухары, Бухарская область
- Тошпулатову Клару Бекпулатовну - ведущего инженер-технолога по стандартизации технического отдела Мубарекского нефтегазодобывающего управления, Кашкадарьинская область
- Халикову Мукаддас Шамаксудовну - актера Узбекского национального академического драматического театра
орденом «Дўстлик»
- Абдрасулиеву Жузимгул Матековну - Председателя схода граждан махалли «Гужимли» Чимбайского района, Республика Каракалпакстан
- Алиеву Зафару Жумабаевну - эксперта по предметам прикладного искусства Агентства культурного наследия Республики Узбекистан
- Ахмеджанову Насибу Муратовну - мастера по изоляции цеха электрических машин акционерного общества «Ўзтемирйўлмаштаъмир» акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари»
- Ахмедову Зарифу Нишоновну - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Зомин асали» Шараф-Рашидовского района, Джизакская область
- Бакиеву Нарзинисо Мирзоевну - руководителя фермерского хозяйства «Боқиева Назира» Бекабадского района, Ташкентская область
- Бердиеву Барно Саитназаровну - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи
- Бобаназарову Жамилу Холмуродовну - сенатора, работающего на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма
- Брюховецкую Надежду Васильевну - начальника технологического отдела акционерного общества «Uzbekistan Airways»
- Даминову Мухаббат Жабборовну - руководителя фермерского хозяйства «Орзу Даминзода» Сарыасийского района, Сурхандарьинская область
- Зиганшину Динару Равильевну - директора Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии
- Ибрагимову Олию Хожамбердиевну - машиниста крана 1-Гидрометаллургического завода акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат», Навоийская область
- Каримову Ферузу Бахтиёровну - заведующую лабораторией петрологии Института геологии и геофизики имени Х.Абдуллаева
- Матвиенко Ирину Александровну - руководителя социального проекта «Nemolchi.uz»
- Мухиддинову Умиду Тулкуновну - начальника управления по развитию медико-социальных услуг для лиц с инвалидностью Национального агентства социальной защиты
- Рузметову Насибу Шариповну - женского активиста сходов граждан махаллей «Қўшчи каттабоғ» и «Истиқлол» Хивинского района, Хорезмская область
- Убайдуллаеву Нигорахон Курвоналиевну - заместителя хокима города Кувасай – начальника отдела семьи и женщин, Ферганская область
- Урунбаеву Гулчехрахон Шокировну - профессора кафедры органического земледелия и лесной мелиорации Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, Андижанская область
- Хамраеву Муатар Кабилджановну - руководителя движения «Оқила аёллар» схода граждан махалли «Гавҳар» Чиланзарского района, город Ташкент
орденом «Соғлом авлод учун» II степени
- Адилову Ферузу Саибжановну - главного редактора газеты «Тонг юлдузи»
- Аширову Гулчехру Олимовну - директора Хорезмского областного территориального отдела Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин
- Имамову Дилбар Бабакуловну - активиста общественного совета ветеранов города Самарканда, Самаркандская область
- Каримову Барно Патхуллаевну - учредителя учебного центра «Иффатли келин» города Ташкента
- Рахманову Эътиборхон Абдурауфовну - главного специалиста отдела культурно-просветительской и спортивной работы Федерации профсоюзов Узбекистана
- Тураеву Салиху Дусановну - директора Гулистанского районного информационно-библиотечного центра при Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои, Сырдарьинская область
- Усмонову Хуринису Шараповну - профессора кафедры узбекского языкознания Наманганского государственного университета, Наманганская область
орденом «Саломатлик» II степени
- Абдуллаеву Нилуфар Исматовну - главную патронажную медсестру многопрофильной центральной поликлиники Шафирканского района, Бухарская область
- Камбарову Нигору Фаттаховну - семейного врача семейного врачебного пункта «Шахрихон» Шахриханского района, Андижанская область
- Мансурскую Эльвиру Сабриевну - педиатра многопрофильной центральной поликлиники города Гулистана, Сырдарьинская область
- Мухамедову Барно Фархадовну - заместителя директора по лечебной работе Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
- медалью «Соғлом турмуш»
- Бобоеву Юлию Леонидовну - тренера по плаванию специализированной спортивной школы по водным видам спорта Наманганской области
- Куанишову Жамилу Сейлбек кизи - старшую медсестру семейного врачебного пункта «Қулқудуқ» Учкудукского района, Навоийская область
- Пазилову Мухоёхон Якубжоновну - руководителя женского оздоровительного центра «Miss fitness» Ферганской области
- Халикову Хуршиду Нарзуллаевну - тренера по дзюдо специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Самаркандской области
медалью «Содиқ хизматлари учун»
- Жумаеву Садбарой Ахатовну - начальника отдела миграции и оформления гражданства управления внутренних дел Денауского района, Сурхандарьинская область
- Исмоилову Ироду Хотам кизи - специалиста воинской части Национальной гвардии Республики Узбекистан
медалью «Келажак бунёдкори»
- Муксинову Махлиёхон Азизжон кизи - заместителя генерального директора по развитию экспорта IT-услуг общества с ограниченной ответственностью «Дирекция технологического парка программных продуктов и информационных технологий»
- Мухторову Мадину Инъомжон кизи - студентку Республиканского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Джизакская область
медалью «Шуҳрат»
- Абдувохидову Шахнозу Абдуганиевну - директора по цифровизации общества с ограниченной ответственностью «UZINFOCOM»
- Азимову Зарнигор Шухратовну - специалиста по организации комплексных социальных услуг в сходе граждан махалли «Бешработ» Навбахорского района, Навоийская область
- Атаджанову Юлдузхан Юлдашовну - преподавателя фортепиано Нукусской специализированной школы культуры, Республика Каракалпакстан
- Атаеву Мукаддас Матякубовну - индивидуального предпринимателя, цветовода города Ургенча, Хорезмская область
- Бердимбетову Гулсару Есеновну - старшего научного сотрудника химической лаборатории Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук, Республика Каракалпакстан
- Буранову Айчурак Равшанбековну - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Flowers Anya» Кургантепинского района, Андижанская область
- Бутаеву Зулайхо - шелковода общества с ограниченной ответственностью «Боёвут агропилла» Баяутского района, Сырдарьинская область
- Бутаеву Инобат Юлдош кизи - главного специалиста центра социальных услуг «Инсон» Чиракчинского района, Кашкадарьинская область
- Вохидову Нойиру Рахимовну - заведующую лабораторией Института химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан
- Жураеву Нилуфар Давроновна - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Dream’s Shahrinaz» ремесленницу-вышивальщицу Байсунского района, Сурхандарьинская область
- Захидову Назиру Салохиддиновну - гида-переводчика Самаркандского государственного музея-заповедника, Самаркандская область
- Икрамову Тамилу Алишеровну - старшего редактора главной редакции «Ахборот» творческого объединения «O‘zbekiston 24» Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Камбаридинову Ноилу Мехрожовну - заместителя хокима Тайлакского района – начальника отдела семьи и женщин, Самаркандская область
- Кудайбергенову Асию Мирзали кизи - помощника хокима в сходе граждан махалли «Фаробий» Зангиатинского района, Ташкентская область
- Кудратову Малику Маматмуратовну - начальника Дустликского районного отдела Ассоциации махаллей Узбекистана, Джизакская область
- Мамадалиеву Наибахон Сайдаминовну - советника директора Узбекского агентства по техническому регулированию по вопросам духовно-просветительской работы, государственного языка и научно-исследовательской деятельности
- Маматкулову Гулбахорхон Ахмедовну - мастера производственного обучения Ферганского специализированного техникума для лиц с ограниченными возможностями, Ферганская область
- Масимову Кунел Илясовну - воспитателя дошкольной образовательной организации №15 города Зарафшана, Навоийская область
- Муминову Зебохон Рихсибаевну - руководителя негосударственного образовательного учреждения «Nova school» Юнусабадского района, город Ташкент
- Норматову Лобархон Холматовну - руководителя фермерского хозяйства «Фурқат» Риштанского района, Ферганская область
- Созикину Елену Геннадьевну - специалиста Администрации Президента Республики Узбекистан
- Ташбаеву Гулчехру Карабековну - специалиста Администрации Президента Республики Узбекистан
- Халбаеву Гуландан Балтабаевну - заведующую библиотекой для слепых Кошкупырского района, Хорезмская область
- Хунарову Малахат Хайдаровну - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Oydin central service» города Ангрена, Ташкентская область
- Хурамову Салиму Жураевну - главного чабана общества с ограниченной ответственностью «Ғузор қоракўлчилик» Гузарского района, Кашкадарьинская область
- Шарипову Лайло Фрунзеевну - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу
- Шерматову Гулсару Турсунбаевну - озеленителя-цветовода управления по благоустройству центральных площадей города Ташкента
- Эргашеву Шахнозу Агзамовну - женского активиста схода граждан махалли «Пўлат қадам» Кибрайского района, Ташкентская область
- Эсанову Саломат Алмардановну - акушерку семейного врачебного пункта «Сайҳон» Кумкурганского района, Сурхандарьинская область
- Юнусову Эътиборхон Абдухалиловну - руководителя Уйчинского районного отдела Республиканского центра духовности и просветительства, Наманганская область.
УЗИНФОРМ