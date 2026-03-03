



В Узбекистане вручат высокие награды к 8 марта



ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с Международным женским днем – 8 марта". Документом предписывается в целях проявления достойного почтения к уважаемым женщинам нашей страны, повышения их роли и статуса в жизни государства и общества, достойного чествования женщин, которые своим плодотворным трудом, богатыми знаниями и опытом принимают активное участие в процессе осуществления широкомасштабных реформ, демонстрируют особую инициативность и образцовую деятельность на пути построения Нового Узбекистана, обеспечения роста благосостояния нашего народа, вносят большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей присвоить и наградить: почетное звание «Ўзбекистон Республикаси халқ шоири» Бобомуродовой Хосият - члену Союза писателей Узбекистана, поэтессе орденом «Меҳнат шуҳрати» Кариеву Бернару Рахимовну - профессора кафедры хореографии Государственной академии хореографии Узбекистана

Тошову Мойру Набиевну - председателя схода граждан махалли «Шайхул Олам» города Бухары, Бухарская область

Тошпулатову Клару Бекпулатовну - ведущего инженер-технолога по стандартизации технического отдела Мубарекского нефтегазодобывающего управления, Кашкадарьинская область

Халикову Мукаддас Шамаксудовну - актера Узбекского национального академического драматического театра орденом «Дўстлик» Абдрасулиеву Жузимгул Матековну - Председателя схода граждан махалли «Гужимли» Чимбайского района, Республика Каракалпакстан

Алиеву Зафару Жумабаевну - эксперта по предметам прикладного искусства Агентства культурного наследия Республики Узбекистан

Ахмеджанову Насибу Муратовну - мастера по изоляции цеха электрических машин акционерного общества «Ўзтемирйўлмаштаъмир» акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари»

Ахмедову Зарифу Нишоновну - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Зомин асали» Шараф-Рашидовского района, Джизакская область

Бакиеву Нарзинисо Мирзоевну - руководителя фермерского хозяйства «Боқиева Назира» Бекабадского района, Ташкентская область

Бердиеву Барно Саитназаровну - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи

Бобаназарову Жамилу Холмуродовну - сенатора, работающего на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма

Брюховецкую Надежду Васильевну - начальника технологического отдела акционерного общества «Uzbekistan Airways»

Даминову Мухаббат Жабборовну - руководителя фермерского хозяйства «Орзу Даминзода» Сарыасийского района, Сурхандарьинская область

Зиганшину Динару Равильевну - директора Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии

Ибрагимову Олию Хожамбердиевну - машиниста крана 1-Гидрометаллургического завода акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат», Навоийская область

Каримову Ферузу Бахтиёровну - заведующую лабораторией петрологии Института геологии и геофизики имени Х.Абдуллаева

Матвиенко Ирину Александровну - руководителя социального проекта «Nemolchi.uz»

Мухиддинову Умиду Тулкуновну - начальника управления по развитию медико-социальных услуг для лиц с инвалидностью Национального агентства социальной защиты

Рузметову Насибу Шариповну - женского активиста сходов граждан махаллей «Қўшчи каттабоғ» и «Истиқлол» Хивинского района, Хорезмская область

Убайдуллаеву Нигорахон Курвоналиевну - заместителя хокима города Кувасай – начальника отдела семьи и женщин, Ферганская область

Урунбаеву Гулчехрахон Шокировну - профессора кафедры органического земледелия и лесной мелиорации Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, Андижанская область

Хамраеву Муатар Кабилджановну - руководителя движения «Оқила аёллар» схода граждан махалли «Гавҳар» Чиланзарского района, город Ташкент орденом «Соғлом авлод учун» II степени Адилову Ферузу Саибжановну - главного редактора газеты «Тонг юлдузи»

Аширову Гулчехру Олимовну - директора Хорезмского областного территориального отдела Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин

Имамову Дилбар Бабакуловну - активиста общественного совета ветеранов города Самарканда, Самаркандская область

Каримову Барно Патхуллаевну - учредителя учебного центра «Иффатли келин» города Ташкента

Рахманову Эътиборхон Абдурауфовну - главного специалиста отдела культурно-просветительской и спортивной работы Федерации профсоюзов Узбекистана

Тураеву Салиху Дусановну - директора Гулистанского районного информационно-библиотечного центра при Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои, Сырдарьинская область

Усмонову Хуринису Шараповну - профессора кафедры узбекского языкознания Наманганского государственного университета, Наманганская область орденом «Саломатлик» II степени Абдуллаеву Нилуфар Исматовну - главную патронажную медсестру многопрофильной центральной поликлиники Шафирканского района, Бухарская область

Камбарову Нигору Фаттаховну - семейного врача семейного врачебного пункта «Шахрихон» Шахриханского района, Андижанская область

Мансурскую Эльвиру Сабриевну - педиатра многопрофильной центральной поликлиники города Гулистана, Сырдарьинская область

Мухамедову Барно Фархадовну - заместителя директора по лечебной работе Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

медалью «Соғлом турмуш»

Бобоеву Юлию Леонидовну - тренера по плаванию специализированной спортивной школы по водным видам спорта Наманганской области

Куанишову Жамилу Сейлбек кизи - старшую медсестру семейного врачебного пункта «Қулқудуқ» Учкудукского района, Навоийская область

Пазилову Мухоёхон Якубжоновну - руководителя женского оздоровительного центра «Miss fitness» Ферганской области

Халикову Хуршиду Нарзуллаевну - тренера по дзюдо специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Самаркандской области медалью «Содиқ хизматлари учун» Жумаеву Садбарой Ахатовну - начальника отдела миграции и оформления гражданства управления внутренних дел Денауского района, Сурхандарьинская область

Исмоилову Ироду Хотам кизи - специалиста воинской части Национальной гвардии Республики Узбекистан медалью «Келажак бунёдкори» Муксинову Махлиёхон Азизжон кизи - заместителя генерального директора по развитию экспорта IT-услуг общества с ограниченной ответственностью «Дирекция технологического парка программных продуктов и информационных технологий»

Мухторову Мадину Инъомжон кизи - студентку Республиканского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Джизакская область медалью «Шуҳрат» Абдувохидову Шахнозу Абдуганиевну - директора по цифровизации общества с ограниченной ответственностью «UZINFOCOM»

Азимову Зарнигор Шухратовну - специалиста по организации комплексных социальных услуг в сходе граждан махалли «Бешработ» Навбахорского района, Навоийская область

Атаджанову Юлдузхан Юлдашовну - преподавателя фортепиано Нукусской специализированной школы культуры, Республика Каракалпакстан

Атаеву Мукаддас Матякубовну - индивидуального предпринимателя, цветовода города Ургенча, Хорезмская область

Бердимбетову Гулсару Есеновну - старшего научного сотрудника химической лаборатории Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук, Республика Каракалпакстан

Буранову Айчурак Равшанбековну - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Flowers Anya» Кургантепинского района, Андижанская область

Бутаеву Зулайхо - шелковода общества с ограниченной ответственностью «Боёвут агропилла» Баяутского района, Сырдарьинская область

Бутаеву Инобат Юлдош кизи - главного специалиста центра социальных услуг «Инсон» Чиракчинского района, Кашкадарьинская область

Вохидову Нойиру Рахимовну - заведующую лабораторией Института химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан

Жураеву Нилуфар Давроновна - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Dream’s Shahrinaz» ремесленницу-вышивальщицу Байсунского района, Сурхандарьинская область

Захидову Назиру Салохиддиновну - гида-переводчика Самаркандского государственного музея-заповедника, Самаркандская область

Икрамову Тамилу Алишеровну - старшего редактора главной редакции «Ахборот» творческого объединения «O‘zbekiston 24» Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Камбаридинову Ноилу Мехрожовну - заместителя хокима Тайлакского района – начальника отдела семьи и женщин, Самаркандская область

Кудайбергенову Асию Мирзали кизи - помощника хокима в сходе граждан махалли «Фаробий» Зангиатинского района, Ташкентская область

Кудратову Малику Маматмуратовну - начальника Дустликского районного отдела Ассоциации махаллей Узбекистана, Джизакская область

Мамадалиеву Наибахон Сайдаминовну - советника директора Узбекского агентства по техническому регулированию по вопросам духовно-просветительской работы, государственного языка и научно-исследовательской деятельности

Маматкулову Гулбахорхон Ахмедовну - мастера производственного обучения Ферганского специализированного техникума для лиц с ограниченными возможностями, Ферганская область

Масимову Кунел Илясовну - воспитателя дошкольной образовательной организации №15 города Зарафшана, Навоийская область

Муминову Зебохон Рихсибаевну - руководителя негосударственного образовательного учреждения «Nova school» Юнусабадского района, город Ташкент

Норматову Лобархон Холматовну - руководителя фермерского хозяйства «Фурқат» Риштанского района, Ферганская область

Созикину Елену Геннадьевну - специалиста Администрации Президента Республики Узбекистан

Ташбаеву Гулчехру Карабековну - специалиста Администрации Президента Республики Узбекистан

Халбаеву Гуландан Балтабаевну - заведующую библиотекой для слепых Кошкупырского района, Хорезмская область

Хунарову Малахат Хайдаровну - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Oydin central service» города Ангрена, Ташкентская область

Хурамову Салиму Жураевну - главного чабана общества с ограниченной ответственностью «Ғузор қоракўлчилик» Гузарского района, Кашкадарьинская область

Шарипову Лайло Фрунзеевну - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу

Шерматову Гулсару Турсунбаевну - озеленителя-цветовода управления по благоустройству центральных площадей города Ташкента

Эргашеву Шахнозу Агзамовну - женского активиста схода граждан махалли «Пўлат қадам» Кибрайского района, Ташкентская область

Эсанову Саломат Алмардановну - акушерку семейного врачебного пункта «Сайҳон» Кумкурганского района, Сурхандарьинская область

Юнусову Эътиборхон Абдухалиловну - руководителя Уйчинского районного отдела Республиканского центра духовности и просветительства, Наманганская область.