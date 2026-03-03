advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
04.03.2026 / 14:02 msk / 16:02 uzb
В Узбекистане вручат высокие награды к 8 марта
03.03.2026 20:03

ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с Международным женским днем – 8 марта".

Документом предписывается в целях проявления достойного почтения к уважаемым женщинам нашей страны, повышения их роли и статуса в жизни государства и общества, достойного чествования женщин, которые своим плодотворным трудом, богатыми знаниями и опытом принимают активное участие в процессе осуществления широкомасштабных реформ, демонстрируют особую инициативность и образцовую деятельность на пути построения Нового Узбекистана, обеспечения роста благосостояния нашего народа, вносят большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей присвоить и наградить:

почетное звание «Ўзбекистон Республикаси халқ шоири»

  • Бобомуродовой Хосият - члену Союза писателей Узбекистана, поэтессе

орденом «Меҳнат шуҳрати»

  • Кариеву Бернару Рахимовну - профессора кафедры хореографии Государственной академии хореографии Узбекистана
  • Тошову Мойру Набиевну - председателя схода граждан махалли «Шайхул Олам» города Бухары, Бухарская область
  • Тошпулатову Клару Бекпулатовну - ведущего инженер-технолога по стандартизации технического отдела Мубарекского нефтегазодобывающего управления, Кашкадарьинская область
  • Халикову Мукаддас Шамаксудовну - актера Узбекского национального академического драматического театра

орденом «Дўстлик»

  • Абдрасулиеву Жузимгул Матековну - Председателя схода граждан махалли «Гужимли» Чимбайского района, Республика Каракалпакстан
  • Алиеву Зафару Жумабаевну - эксперта по предметам прикладного искусства Агентства культурного наследия Республики Узбекистан
  • Ахмеджанову Насибу Муратовну - мастера по изоляции цеха электрических машин акционерного общества «Ўзтемирйўлмаштаъмир» акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари»
  • Ахмедову Зарифу Нишоновну - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Зомин асали» Шараф-Рашидовского района, Джизакская область
  • Бакиеву Нарзинисо Мирзоевну - руководителя фермерского хозяйства «Боқиева Назира» Бекабадского района, Ташкентская область
  • Бердиеву Барно Саитназаровну - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи
  • Бобаназарову Жамилу Холмуродовну - сенатора, работающего на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма
  • Брюховецкую Надежду Васильевну - начальника технологического отдела акционерного общества «Uzbekistan Airways»
  • Даминову Мухаббат Жабборовну - руководителя фермерского хозяйства «Орзу Даминзода» Сарыасийского района, Сурхандарьинская область
  • Зиганшину Динару Равильевну - директора Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии
  • Ибрагимову Олию Хожамбердиевну - машиниста крана 1-Гидрометаллургического завода акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат», Навоийская область
  • Каримову Ферузу Бахтиёровну - заведующую лабораторией петрологии Института геологии и геофизики имени Х.Абдуллаева
  • Матвиенко Ирину Александровну - руководителя социального проекта «Nemolchi.uz»
  • Мухиддинову Умиду Тулкуновну - начальника управления по развитию медико-социальных услуг для лиц с инвалидностью Национального агентства социальной защиты
  • Рузметову Насибу Шариповну - женского активиста сходов граждан махаллей «Қўшчи каттабоғ» и «Истиқлол» Хивинского района, Хорезмская область
  • Убайдуллаеву Нигорахон Курвоналиевну - заместителя хокима города Кувасай – начальника отдела семьи и женщин, Ферганская область
  • Урунбаеву Гулчехрахон Шокировну - профессора кафедры органического земледелия и лесной мелиорации Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, Андижанская область
  • Хамраеву Муатар Кабилджановну - руководителя движения «Оқила аёллар» схода граждан махалли «Гавҳар» Чиланзарского района, город Ташкент

орденом «Соғлом авлод учун» II степени

  • Адилову Ферузу Саибжановну - главного редактора газеты «Тонг юлдузи»
  • Аширову Гулчехру Олимовну - директора Хорезмского областного территориального отдела Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин
  • Имамову Дилбар Бабакуловну - активиста общественного совета ветеранов города Самарканда, Самаркандская область
  • Каримову Барно Патхуллаевну - учредителя учебного центра «Иффатли келин» города Ташкента
  • Рахманову Эътиборхон Абдурауфовну - главного специалиста отдела культурно-просветительской и спортивной работы Федерации профсоюзов Узбекистана
  • Тураеву Салиху Дусановну - директора Гулистанского районного информационно-библиотечного центра при Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои, Сырдарьинская область
  • Усмонову Хуринису Шараповну - профессора кафедры узбекского языкознания Наманганского государственного университета, Наманганская область

орденом «Саломатлик» II степени

  • Абдуллаеву Нилуфар Исматовну - главную патронажную медсестру многопрофильной центральной поликлиники Шафирканского района, Бухарская область
  • Камбарову Нигору Фаттаховну - семейного врача семейного врачебного пункта «Шахрихон» Шахриханского района, Андижанская область
  • Мансурскую Эльвиру Сабриевну - педиатра многопрофильной центральной поликлиники города Гулистана, Сырдарьинская область
  • Мухамедову Барно Фархадовну - заместителя директора по лечебной работе Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
  • медалью «Соғлом турмуш»
  • Бобоеву Юлию Леонидовну - тренера по плаванию специализированной спортивной школы по водным видам спорта Наманганской области
  • Куанишову Жамилу Сейлбек кизи - старшую медсестру семейного врачебного пункта «Қулқудуқ» Учкудукского района, Навоийская область
  • Пазилову Мухоёхон Якубжоновну - руководителя женского оздоровительного центра «Miss fitness» Ферганской области
  • Халикову Хуршиду Нарзуллаевну - тренера по дзюдо специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Самаркандской области

медалью «Содиқ хизматлари учун»

  • Жумаеву Садбарой Ахатовну - начальника отдела миграции и оформления гражданства управления внутренних дел Денауского района, Сурхандарьинская область
  • Исмоилову Ироду Хотам кизи - специалиста воинской части Национальной гвардии Республики Узбекистан

медалью «Келажак бунёдкори»

  • Муксинову Махлиёхон Азизжон кизи - заместителя генерального директора по развитию экспорта IT-услуг общества с ограниченной ответственностью «Дирекция технологического парка программных продуктов и информационных технологий»
  • Мухторову Мадину Инъомжон кизи - студентку Республиканского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Джизакская область

медалью «Шуҳрат»

  • Абдувохидову Шахнозу Абдуганиевну - директора по цифровизации общества с ограниченной ответственностью «UZINFOCOM»
  • Азимову Зарнигор Шухратовну - специалиста по организации комплексных социальных услуг в сходе граждан махалли «Бешработ» Навбахорского района, Навоийская область
  • Атаджанову Юлдузхан Юлдашовну - преподавателя фортепиано Нукусской специализированной школы культуры, Республика Каракалпакстан
  • Атаеву Мукаддас Матякубовну - индивидуального предпринимателя, цветовода города Ургенча, Хорезмская область
  • Бердимбетову Гулсару Есеновну - старшего научного сотрудника химической лаборатории Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук, Республика Каракалпакстан
  • Буранову Айчурак Равшанбековну - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Flowers Anya» Кургантепинского района, Андижанская область
  • Бутаеву Зулайхо - шелковода общества с ограниченной ответственностью «Боёвут агропилла» Баяутского района, Сырдарьинская область
  • Бутаеву Инобат Юлдош кизи - главного специалиста центра социальных услуг «Инсон» Чиракчинского района, Кашкадарьинская область
  • Вохидову Нойиру Рахимовну - заведующую лабораторией Института химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан
  • Жураеву Нилуфар Давроновна - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Dream’s Shahrinaz» ремесленницу-вышивальщицу Байсунского района, Сурхандарьинская область
  • Захидову Назиру Салохиддиновну - гида-переводчика Самаркандского государственного музея-заповедника, Самаркандская область
  • Икрамову Тамилу Алишеровну - старшего редактора главной редакции «Ахборот» творческого объединения «O‘zbekiston 24» Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Камбаридинову Ноилу Мехрожовну - заместителя хокима Тайлакского района – начальника отдела семьи и женщин, Самаркандская область
  • Кудайбергенову Асию Мирзали кизи - помощника хокима в сходе граждан махалли «Фаробий» Зангиатинского района, Ташкентская область
  • Кудратову Малику Маматмуратовну - начальника Дустликского районного отдела Ассоциации махаллей Узбекистана, Джизакская область
  • Мамадалиеву Наибахон Сайдаминовну - советника директора Узбекского агентства по техническому регулированию по вопросам духовно-просветительской работы, государственного языка и научно-исследовательской деятельности
  • Маматкулову Гулбахорхон Ахмедовну - мастера производственного обучения Ферганского специализированного техникума для лиц с ограниченными возможностями, Ферганская область
  • Масимову Кунел Илясовну - воспитателя дошкольной образовательной организации №15 города Зарафшана, Навоийская область
  • Муминову Зебохон Рихсибаевну - руководителя негосударственного образовательного учреждения «Nova school» Юнусабадского района, город Ташкент
  • Норматову Лобархон Холматовну - руководителя фермерского хозяйства «Фурқат» Риштанского района, Ферганская область
  • Созикину Елену Геннадьевну - специалиста Администрации Президента Республики Узбекистан
  • Ташбаеву Гулчехру Карабековну - специалиста Администрации Президента Республики Узбекистан
  • Халбаеву Гуландан Балтабаевну - заведующую библиотекой для слепых Кошкупырского района, Хорезмская область
  • Хунарову Малахат Хайдаровну - руководителя общества с ограниченной ответственностью «Oydin central service» города Ангрена, Ташкентская область
  • Хурамову Салиму Жураевну - главного чабана общества с ограниченной ответственностью «Ғузор қоракўлчилик» Гузарского района, Кашкадарьинская область
  • Шарипову Лайло Фрунзеевну - члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу
  • Шерматову Гулсару Турсунбаевну - озеленителя-цветовода управления по благоустройству центральных площадей города Ташкента
  • Эргашеву Шахнозу Агзамовну - женского активиста схода граждан махалли «Пўлат қадам» Кибрайского района, Ташкентская область
  • Эсанову Саломат Алмардановну - акушерку семейного врачебного пункта «Сайҳон» Кумкурганского района, Сурхандарьинская область
  • Юнусову Эътиборхон Абдухалиловну - руководителя Уйчинского районного отдела Республиканского центра духовности и просветительства, Наманганская область.

