



Глава МИД Узбекистана провел переговоры с коллегой из Ирана



ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи. В ходе переговоров глава МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с эскалацией внешнего конфликта в стране и гибелью мирных жителей, а также был проведен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи