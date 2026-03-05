



Глава Узбекистана провел переговоры с лидерами ближневосточных государств



ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с коллегами из стран Ближнего Востока - королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн аль-Хусейном, королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой, эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, наследным принцем Государства Кувейт шейхом Сабахом аль-Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом, Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, султаном Омана Хейсамом бин Тариком Аль Саидом. Беседы были организованы с целью обсуждения текущей ситуации в регионе, в связи с чем глава Узбекистана выразил солидарность и поддержку руководству и народам ближневосточных стран. УЗИНФОРМ