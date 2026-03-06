



Погода в Узбекистане на 7 марта



ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 марта, погода по прогнозам синоптиков: 6 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 6 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, туман. Днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь.

Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь.

Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью

5-10° тепла, днем 18-23° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью

3-8° тепла, днем 13-18° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах возможны сильные. Местами возможен туман. По горным районам лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.