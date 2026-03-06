Погода в Узбекистане на 7 марта

Погода в Узбекистане на 7 марта06.03.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 марта, погода по прогнозам синоптиков:
6 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
6 марта по горным районам республики лавиноопасно.
в Ташкенте:
|Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, туман. Днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь.
Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь.
Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью
5-10° тепла, днем 18-23° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью
3-8° тепла, днем 13-18° тепла.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах возможны сильные. Местами возможен туман. По горным районам лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.