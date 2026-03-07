Глава МИД Узбекистана отправился в Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Бахтиером Саидовым отправилась с визитом в Турецкую Республику.

Целью поездки явилось участие в прошедшей в Стамубле неформальной встрече Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), которая была посвящена текущей ситуации на Ближнем Востоке, вопросам обеспечения региональной безопасности.

На полях встречи были проведены переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой МИД Турции Хаканом Фиданом, главой МИД Азербайджана джейхуном Байрамовым.

УЗИНФОРМ