Глава Узбекистана поздравил женщин

ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел 6 марта в резиденции "Куксарой" торжественную церемонию, посвященную Международному женскому дню, 8 марта.

В выступлении главы государства говорилось:

"Уважаемые матери, дорогие сестры, милые дочери!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех женщин Узбекистана с Международным женским днем – 8 Марта.

Без женщин, их замечательных, благородных качеств невозможно представить развитие общества, саму жизнь.

Мы видим в вас великую силу, которая с материнской любовью взрастила и воспитала наше 22-миллионное молодое поколение созидателей Третьего Ренессанса в стране.

Вы – предпринимательницы и ученые, учителя, врачи и инженеры, государственные и общественные деятели. Одним словом, вы – хранительницы домашнего очага, опора семьи и всего нашего общества.

Дорогие женщины!

Мы создали в стране новую систему обеспечения прав и интересов женщин, решения их проблем. Внедрены правовые механизмы экспертизы по гендерным вопросам всех законов, указов и постановлений при их принятии. Отныне ни один закон не будет приниматься без оценки его воздействия на права и интересы женщин.

В результате созданных в стране широких возможностей и условий сформировался класс предпринимателей, среди которых насчитывается около 230 тысяч женщин, в сфере сельского хозяйства активно работают 12 тысяч фермеров-женщин, огромный вклад в развитие науки вносят более 6 тысяч женщин-ученых. Следует также отметить, что в прошлом году на мировых спортивных аренах наши девушки завоевали 167 золотых, 193 серебряных и 243 бронзовых медали.

Такие большие изменения в жизни наших женщин получают признание мирового сообщества. В частности, в рейтинге Межпарламентского союза «Женщины в парламенте» Узбекистан, поднявшись на 92 позиции, занял 36-е место, в Индексе гендерного равенства и управления поднялся со 103-го на 52-е место, в отчете Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон» улучшил свою позицию на 43 пункта, заняв 48-е место.

Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность нашим женщинам, которые работают в разных сферах и своим трудом, талантом, интеллектуальным потенциалом вносят достойный вклад в построение Нового Узбекистана, нашим девушкам, приумножающим славу Родины на международных аренах, их родителям, наставникам и тренерам.

Уважаемые участники церемонии!

Вопрос обеспечения женщин работой и доходами всегда находится в центре нашего внимания. В прошлом году на повышение их занятости и привлечение к предпринимательству мы выделили 23,5 триллиона сумов кредитов, в результате трудоустроено и занялись бизнесом более 425 тысяч женщин.

Так, Наргиза Бекмуратова из Янгиарыкского района, обеспечившая занятость 300 женщин в текстильной сфере, в прошлом году открыла вторую фабрику и создала еще 100 рабочих мест. В 2025 году на международном конкурсе в Анкаре она одержала победу в номинации «Предпринимательница, создавшая наибольшее количество рабочих мест для женщин».

Таких наших инициативных женщин и девушек я считаю созидателями Нового Узбекистана. И готов их всемерно поддерживать.

Поэтому в нынешнем году 166 тысяч женщин будут обучены современным профессиям и предпринимательству, еще 100 тысяч – IT. Наряду с этим для налаживания среди них предпринимательства на дому мы приступим к реализации программы «Даромадли аёл» («Доход для женщин»). Благодаря ей при содействии ведущих предпринимателей будет обеспечена занятость 50 тысяч женщин в направлениях надомничество, ремесленничество, птицеводство, пчеловодство и приусадебное хозяйство.

Кроме того, в рамках программы «Хамрох» («Сопровождение») на осуществление 3 тысяч проектов женщин будут выделены средства в размере 1 триллиона сумов.

В целом в текущем году мы наметили обеспечить доходом 1,5 миллиона женщин, 400 тысяч из них привлечь к бизнесу, на что будет направлено более 25 триллионов сумов.

За эту работу ответственны заместители Премьер-министра Дж.Кучкаров, З.Махкамова, министр занятости и сокращения бедности Б.Зохидов, председатель Центрального банка Т.Ишметов, хокимы областей.

Дорогие соотечественники!

Сегодня в высших учебных заведениях страны обучаются более 904 тысяч девушек, что составляет 54 процента от общего числа студентов.

Всех нас, безусловно, радует, что в прошлом году 60 наших девушек поступили в самые престижные вузы мира. Примечательно также, что среди стажеров-исследователей и обучающихся в докторантуре 8,5 тысячи, или 61 процент, составляют женщины.

Достойны особого внимания успехи участвующих в сегодняшнем мероприятии Индиры Сатниязовой из Кегейлийского района, Вазиры Файзуллаевой из Бухары, Машхуры Кудратовой из Навои, достигнутые на международных предметных олимпиадах, признание авторитетной компанией «Microsoft» своим послом в Узбекистане победительницы ряда международных стартап-конкурсов Дилафруз Журабоевой из Бувайдинского района.

С нового учебного года для женщин и девушек из нуждающихся семей мы в 2 раза – до 4 тысяч – увеличим количество квот на получение государственного образовательного гранта.

Студенткам, обучающимся в магистратуре на основе системы совместного образования с вузами, входящими в топ-300, сумма контракта также будет оплачиваться государством.

Теперь для поддержки инновационных идей женщин ежегодно будут проводиться стартап-конкурсы по не менее чем 10 направлениям. При этом по каждому направлению победительнице будет выделен грант до 500 миллионов сумов из Инновационного фонда.

Обучение профессиям девушек, окончивших 11-й класс школы и поступивших в государственные техникумы, будет полностью осуществляться на основе государственного гранта.

Думаю, эти новые условия откроют перед нашими женщинами и девушками большие возможности.

Уважаемые друзья!

Наша стратегическая задача – создать среду, непримиримую к притеснениям и насилию по отношению к женщинам и детям.

На этой неделе я подписал важный Указ. Отныне мы будем еще решительнее бороться с любыми проявлениями насилия и притеснения в отношении женщин и детей на основе строгой системы.

Хотел бы остановиться еще на одном вопросе. В настоящее время в учреждениях исполнения наказания отбывают срок 2 589 женщин. Эти женщины, совершившие преступления в силу разных обстоятельств, по незнанию, также являются гражданами страны. И мы должны серьезно подумать об их социальной реабилитации, становлении полноправными членами общества.

У 1 239 отбывающих наказание женщин имеется среднее образование, но нет ни профессии, ни навыков. Из них 443 выразили желание учиться в высших образовательных учреждениях. Поэтому мы начнем реализацию программы «Янги хаёт» («Новая жизнь») по адресной работе с такими женщинами.

Министерство внутренних дел совместно с Агентством профессионального образования и Министерством занятости и сокращения бедности организуют обучение отбывающих наказание женщин по 3-6-месячным профессиональным программам, с последующей выдачей им сертификатов.

Мы создадим для осужденных женщин возможность сдавать экзамены, поступать в вузы и учиться дистанционно. Для поступивших на учебу по контракту будет выделена беспроцентная ссуда с условием возврата после отбывания наказания и трудоустройства.

Дорогие женщины!

Новый Узбекистан сегодня уверенно входит в новый этап своего развития. Мы поставили перед собой важнейшие цели, достижение которых послужит обеспечению благополучия человека, его чести и достоинства. Ведь счастье каждого начинается в семье, а семья становится крепкой прежде всего благодаря женщине. Достойное будущее поколение может сформироваться только в такой среде.

Несомненно, в этой связи решающее значение имеет духовно-нравственное воспитание наших девушек. Благодаря советам и напутствиям бабушек и матерей у них формируются такие прекрасные качества, как доброта, милосердие, достоинство, порядочность.

Девочки, воспитанные в подобных семьях, своим прилежным поведением, добродетелями и отношением к жизни всегда были примером для сверстниц.

Сегодня хорошее воспитание актуально как никогда. В этой связи хочу обратиться ко всем нашим почтенным женщинам, которые выстояли в дни самых трудных испытаний, полностью посвятили свою жизнь семье, детям.

Не случайно 2026 год мы объявили Годом развития махалли и всего общества. Все мы видим, насколько напряженной становится ситуация в мире. В этой сложной обстановке мы еще глубже осознаем, каким бесценным богатством являются мир и спокойствие в нашей стране. Сохранить их – священный долг каждого из нас.

Убежден, что в этих условиях наши заботливые бабушки и матери, благословляющие на добрые дела, станут для нас примером того, как беречь мир и стабильность в стране и воспитывать в семьях, у детей и внуков чувство благодарности за это величайшее благо.

Уважаемые участники торжества!

Получать удовлетворение от результатов своего труда, быть удостоенным внимания и признания – это большое счастье для человека.

Накануне нынешнего замечательного праздника я подписал Указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями нашего государства группы женщин, которые вносят достойный вклад в развитие страны. Также по традиции еще 28 девушек, проявляющих активность в учебе, творчестве, науке, спорте и общественной жизни, удостоены Государственной премии имени Зульфии. От имени всего нашего народа еще раз поздравляю награжденных.

Дорогие женщины!

В последние годы мы вместе с вами, со всем нашим народом осуществили поистине великие дела.

Самоотверженным, добросовестным трудом мы добиваемся признания и уважения всего мира. Самое важное, в каждой сфере и отрасли формируется собственная школа Нового Узбекистана.

Важнейшей задачей для нас являются укрепление нашего единства, еще более сплоченный труд во имя достижения высоких рубежей в нынешнее непростое время.

Моя самая большая мечта – чтобы Новый Узбекистан стал страной, где женщины довольны своей жизнью, счастливы, живут в мире и благополучии.

Убежден, что вместе с вами – самоотверженными, целеустремленными, трудолюбивыми женщинами, вместе со всем нашим народом мы обязательно достигнем этих благородных целей.

В завершение своего выступления еще раз от всей души поздравляю женщин Узбекистана с наступающим прекрасным праздником.

Желаю всем вам здоровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям."

