advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
09.03.2026 / 04:38 msk / 06:38 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025

45.9% (338)  - Положительно
 21.6% (159)  - Более положительно, чем отрицательно
 17.7% (130)  - Нейтрально
 6.7% (49)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.4% (32)  - Отрицательно
 3.7% (27)  - Затрудняюсь ответить
голосов 735     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана поздравил женщин
08.03.2026 08:36

ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел 6 марта в резиденции "Куксарой" торжественную церемонию, посвященную Международному женскому дню, 8 марта.

В выступлении главы государства говорилось:

"Уважаемые матери, дорогие сестры, милые дочери!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех женщин Узбекистана с Международным женским днем – 8 Марта.

Без женщин, их замечательных, благородных качеств невозможно представить развитие общества, саму жизнь.

Мы видим в вас великую силу, которая с материнской любовью взрастила и воспитала наше 22-миллионное молодое поколение созидателей Третьего Ренессанса в стране.

Вы – предпринимательницы и ученые, учителя, врачи и инженеры, государственные и общественные деятели. Одним словом, вы – хранительницы домашнего очага, опора семьи и всего нашего общества.

Дорогие женщины!

Мы создали в стране новую систему обеспечения прав и интересов женщин, решения их проблем. Внедрены правовые механизмы экспертизы по гендерным вопросам всех законов, указов и постановлений при их принятии. Отныне ни один закон не будет приниматься без оценки его воздействия на права и интересы женщин.

В результате созданных в стране широких возможностей и условий сформировался класс предпринимателей, среди которых насчитывается около 230 тысяч женщин, в сфере сельского хозяйства активно работают 12 тысяч фермеров-женщин, огромный вклад в развитие науки вносят более 6 тысяч женщин-ученых. Следует также отметить, что в прошлом году на мировых спортивных аренах наши девушки завоевали 167 золотых, 193 серебряных и 243 бронзовых медали.

Такие большие изменения в жизни наших женщин получают признание мирового сообщества. В частности, в рейтинге Межпарламентского союза «Женщины в парламенте» Узбекистан, поднявшись на 92 позиции, занял 36-е место, в Индексе гендерного равенства и управления поднялся со 103-го на 52-е место, в отчете Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон» улучшил свою позицию на 43 пункта, заняв 48-е место.

Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность нашим женщинам, которые работают в разных сферах и своим трудом, талантом, интеллектуальным потенциалом вносят достойный вклад в построение Нового Узбекистана, нашим девушкам, приумножающим славу Родины на международных аренах, их родителям, наставникам и тренерам.

Уважаемые участники церемонии!

Вопрос обеспечения женщин работой и доходами всегда находится в центре нашего внимания. В прошлом году на повышение их занятости и привлечение к предпринимательству мы выделили 23,5 триллиона сумов кредитов, в результате трудоустроено и занялись бизнесом более 425 тысяч женщин.

Так, Наргиза Бекмуратова из Янгиарыкского района, обеспечившая занятость 300 женщин в текстильной сфере, в прошлом году открыла вторую фабрику и создала еще 100 рабочих мест. В 2025 году на международном конкурсе в Анкаре она одержала победу в номинации «Предпринимательница, создавшая наибольшее количество рабочих мест для женщин».

Таких наших инициативных женщин и девушек я считаю созидателями Нового Узбекистана. И готов их всемерно поддерживать.

Поэтому в нынешнем году 166 тысяч женщин будут обучены современным профессиям и предпринимательству, еще 100 тысяч – IT. Наряду с этим для налаживания среди них предпринимательства на дому мы приступим к реализации программы «Даромадли аёл» («Доход для женщин»). Благодаря ей при содействии ведущих предпринимателей будет обеспечена занятость 50 тысяч женщин в направлениях надомничество, ремесленничество, птицеводство, пчеловодство и приусадебное хозяйство.

Кроме того, в рамках программы «Хамрох» («Сопровождение») на осуществление 3 тысяч проектов женщин будут выделены средства в размере 1 триллиона сумов.

В целом в текущем году мы наметили обеспечить доходом 1,5 миллиона женщин, 400 тысяч из них привлечь к бизнесу, на что будет направлено более 25 триллионов сумов.

За эту работу ответственны заместители Премьер-министра Дж.Кучкаров, З.Махкамова, министр занятости и сокращения бедности Б.Зохидов, председатель Центрального банка Т.Ишметов, хокимы областей.

Дорогие соотечественники!

Сегодня в высших учебных заведениях страны обучаются более 904 тысяч девушек, что составляет 54 процента от общего числа студентов.

Всех нас, безусловно, радует, что в прошлом году 60 наших девушек поступили в самые престижные вузы мира. Примечательно также, что среди стажеров-исследователей и обучающихся в докторантуре 8,5 тысячи, или 61 процент, составляют женщины.

Достойны особого внимания успехи участвующих в сегодняшнем мероприятии Индиры Сатниязовой из Кегейлийского района, Вазиры Файзуллаевой из Бухары, Машхуры Кудратовой из Навои, достигнутые на международных предметных олимпиадах, признание авторитетной компанией «Microsoft» своим послом в Узбекистане победительницы ряда международных стартап-конкурсов Дилафруз Журабоевой из Бувайдинского района.

С нового учебного года для женщин и девушек из нуждающихся семей мы в 2 раза – до 4 тысяч – увеличим количество квот на получение государственного образовательного гранта.

Студенткам, обучающимся в магистратуре на основе системы совместного образования с вузами, входящими в топ-300, сумма контракта также будет оплачиваться государством.

Теперь для поддержки инновационных идей женщин ежегодно будут проводиться стартап-конкурсы по не менее чем 10 направлениям. При этом по каждому направлению победительнице будет выделен грант до 500 миллионов сумов из Инновационного фонда.

Обучение профессиям девушек, окончивших 11-й класс школы и поступивших в государственные техникумы, будет полностью осуществляться на основе государственного гранта.

Думаю, эти новые условия откроют перед нашими женщинами и девушками большие возможности.

Уважаемые друзья!

Наша стратегическая задача – создать среду, непримиримую к притеснениям и насилию по отношению к женщинам и детям.

На этой неделе я подписал важный Указ. Отныне мы будем еще решительнее бороться с любыми проявлениями насилия и притеснения в отношении женщин и детей на основе строгой системы.

Хотел бы остановиться еще на одном вопросе. В настоящее время в учреждениях исполнения наказания отбывают срок 2 589 женщин. Эти женщины, совершившие преступления в силу разных обстоятельств, по незнанию, также являются гражданами страны. И мы должны серьезно подумать об их социальной реабилитации, становлении полноправными членами общества.

У 1 239 отбывающих наказание женщин имеется среднее образование, но нет ни профессии, ни навыков. Из них 443 выразили желание учиться в высших образовательных учреждениях. Поэтому мы начнем реализацию программы «Янги хаёт» («Новая жизнь») по адресной работе с такими женщинами.

Министерство внутренних дел совместно с Агентством профессионального образования и Министерством занятости и сокращения бедности организуют обучение отбывающих наказание женщин по 3-6-месячным профессиональным программам, с последующей выдачей им сертификатов.

Мы создадим для осужденных женщин возможность сдавать экзамены, поступать в вузы и учиться дистанционно. Для поступивших на учебу по контракту будет выделена беспроцентная ссуда с условием возврата после отбывания наказания и трудоустройства.

Дорогие женщины!

Новый Узбекистан сегодня уверенно входит в новый этап своего развития. Мы поставили перед собой важнейшие цели, достижение которых послужит обеспечению благополучия человека, его чести и достоинства. Ведь счастье каждого начинается в семье, а семья становится крепкой прежде всего благодаря женщине. Достойное будущее поколение может сформироваться только в такой среде.

Несомненно, в этой связи решающее значение имеет духовно-нравственное воспитание наших девушек. Благодаря советам и напутствиям бабушек и матерей у них формируются такие прекрасные качества, как доброта, милосердие, достоинство, порядочность.

Девочки, воспитанные в подобных семьях, своим прилежным поведением, добродетелями и отношением к жизни всегда были примером для сверстниц.

Сегодня хорошее воспитание актуально как никогда. В этой связи хочу обратиться ко всем нашим почтенным женщинам, которые выстояли в дни самых трудных испытаний, полностью посвятили свою жизнь семье, детям.

Не случайно 2026 год мы объявили Годом развития махалли и всего общества. Все мы видим, насколько напряженной становится ситуация в мире. В этой сложной обстановке мы еще глубже осознаем, каким бесценным богатством являются мир и спокойствие в нашей стране. Сохранить их – священный долг каждого из нас.

Убежден, что в этих условиях наши заботливые бабушки и матери, благословляющие на добрые дела, станут для нас примером того, как беречь мир и стабильность в стране и воспитывать в семьях, у детей и внуков чувство благодарности за это величайшее благо.

Уважаемые участники торжества!

Получать удовлетворение от результатов своего труда, быть удостоенным внимания и признания – это большое счастье для человека.

Накануне нынешнего замечательного праздника я подписал Указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями нашего государства группы женщин, которые вносят достойный вклад в развитие страны. Также по традиции еще 28 девушек, проявляющих активность в учебе, творчестве, науке, спорте и общественной жизни, удостоены Государственной премии имени Зульфии. От имени всего нашего народа еще раз поздравляю награжденных.

Дорогие женщины!

В последние годы мы вместе с вами, со всем нашим народом осуществили поистине великие дела.

Самоотверженным, добросовестным трудом мы добиваемся признания и уважения всего мира. Самое важное, в каждой сфере и отрасли формируется собственная школа Нового Узбекистана.

Важнейшей задачей для нас являются укрепление нашего единства, еще более сплоченный труд во имя достижения высоких рубежей в нынешнее непростое время.

Моя самая большая мечта – чтобы Новый Узбекистан стал страной, где женщины довольны своей жизнью, счастливы, живут в мире и благополучии.

Убежден, что вместе с вами – самоотверженными, целеустремленными, трудолюбивыми женщинами, вместе со всем нашим народом мы обязательно достигнем этих благородных целей.

В завершение своего выступления еще раз от всей души поздравляю женщин Узбекистана с наступающим прекрасным праздником.

Желаю всем вам здоровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
СНГ в контексте гипотетических перспектив развития
Современный мир характеризуется тем, что человечество переживает эпоху революционных перемен.
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ