Глава МИД Узбекистана отправился в Финляндию

Глава МИД Узбекистана отправился в Финляндию09.03.2026 19:27
НОВОСТИ В МИРЕ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Финляндию.
В рамках пребывания в Хельсинки глава МИД Узбекистана провел встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, президентом и главным исполнительным директором Северного инвестиционного банка Андре Кююсвеком, был принят Президентом Финляндии Александром Стуббом. Кроме того, был проведен круглый стол с участием около 30 финских компаний.
УЗИНФОРМ