



Глава МИД Узбекистана отправился в Финляндию



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Финляндию. В рамках пребывания в Хельсинки глава МИД Узбекистана провел встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, президентом и главным исполнительным директором Северного инвестиционного банка Андре Кююсвеком, был принят Президентом Финляндии Александром Стуббом. Кроме того, был проведен круглый стол с участием около 30 финских компаний.