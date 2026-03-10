



Погода в Узбекистане на 11 марта



ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 марта, погода по прогнозам синоптиков: 10-11 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 10-11 марта по горным районам республики лавиноопасно. 10-11 марта местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с. 11-12 марта температура воздуха: по северу республики ночью 7-10° мороза, по остальной территории 11-12 марта: ночью 0-3° мороза, днем 2-5° тепла. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью возможен небольшой снег. Днем без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-10° мороза, по Устюрту ночью 11-13° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, по пустынной зоне Навоийской области 5-10° мороза, днем 2-7° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-3° мороза, днем 2-5° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-3° мороза, днем 2-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь ночью по Кашкадарьинской области местами небольшие осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла , днем 1-6° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (преимущественно в виде снега), в отдельных районах сильные. Местами возможен туман. Возможны селе-паводковые явления. По горным районам лавиноопасно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15° мороза и днем 0-5° мороза.