



Ряд женщин-судей представлены к высоким наградам



ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. В связи с отмечаемым 10 марта Международным днем женщин-судей Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с 10 марта – Международным днем женщин-судей". В соответствии с документом, за многолетний плодотворный труд в судебных органах страны, достойный вклад в возвеличение чести и достоинства человека, защиту законных прав и интересов граждан в Новом Узбекистане путем обеспечения верховенства закона в обществе, углубления реформ в сфере, осуществления правосудия на основе принципов справедливости, беспристрастности и прозрачности, проявление высокого профессионального мастерства и преданности своему делу при исполнении служебного долга, за образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, а также за активное участие в общественной жизни поручено наградить: орденом «Меҳнат шуҳрати» Астанову Умсун - ветерана судебных органов Узбекистана орденом «Дўстлик» Балкибаеву Жанагул Исмайловну - судью Конституционного суда Республики Узбекистан орденом «Мардлик» Рабиеву Мухаббат Миржалиловну - судью Верховного суда Республики Узбекистан медалью «Жасорат» Ешназарову Гулистан Алланазаровну - судью по экономическим делам суда Республики Каракалпакстан

Шамсутдинову Эльзу Рифовну - судью Верховного суда Республики Узбекистан медалью «Содиқ хизматлари учун» Асранову Гулнорахон Абдурасуловну - судью по гражданским делам Андижанского областного суда

Болтаходжаеву Ироду Абдукаримовну - судью Верховного суда Республики Узбекистан медалью «Шуҳрат» Аймаганбетову Жанат Бисенбаевну - судью Административного суда Республики Каракалпакстан

Дусматову Махсуду Мусурмоновну - судью по экономическим делам Ташкентского областного суда

Юлчиеву Сохибахон Кодиржоновну - председателя Янгикурганского межрайонного суда по гражданским делам Наманганской области. УЗИНФОРМ