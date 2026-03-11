Ряд женщин-судей представлены к высоким наградам

Ряд женщин-судей представлены к высоким наградам11.03.2026 06:56
ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. В связи с отмечаемым 10 марта Международным днем женщин-судей Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с 10 марта – Международным днем женщин-судей".
В соответствии с документом, за многолетний плодотворный труд в судебных органах страны, достойный вклад в возвеличение чести и достоинства человека, защиту законных прав и интересов граждан в Новом Узбекистане путем обеспечения верховенства закона в обществе, углубления реформ в сфере, осуществления правосудия на основе принципов справедливости, беспристрастности и прозрачности, проявление высокого профессионального мастерства и преданности своему делу при исполнении служебного долга, за образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, а также за активное участие в общественной жизни поручено наградить:
орденом «Меҳнат шуҳрати»
- Астанову Умсун - ветерана судебных органов Узбекистана
орденом «Дўстлик»
- Балкибаеву Жанагул Исмайловну - судью Конституционного суда Республики Узбекистан
орденом «Мардлик»
- Рабиеву Мухаббат Миржалиловну - судью Верховного суда Республики Узбекистан
медалью «Жасорат»
- Ешназарову Гулистан Алланазаровну - судью по экономическим делам суда Республики Каракалпакстан
- Шамсутдинову Эльзу Рифовну - судью Верховного суда Республики Узбекистан
медалью «Содиқ хизматлари учун»
- Асранову Гулнорахон Абдурасуловну - судью по гражданским делам Андижанского областного суда
- Болтаходжаеву Ироду Абдукаримовну - судью Верховного суда Республики Узбекистан
медалью «Шуҳрат»
- Аймаганбетову Жанат Бисенбаевну - судью Административного суда Республики Каракалпакстан
- Дусматову Махсуду Мусурмоновну - судью по экономическим делам Ташкентского областного суда
- Юлчиеву Сохибахон Кодиржоновну - председателя Янгикурганского межрайонного суда по гражданским делам Наманганской области.
