



Глава МИД Узбекистана провел встречу с послами



ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с послами аккредитованных в стране зарубежных государств, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар и Оман. Встреча была организована с целью обмена мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, обеспечения региональной безопасности, развития сотрудничества стран Центральной Азии с государствами Залива. УЗИНФОРМ