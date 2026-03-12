Глава МИД Узбекистана провел встречу с послами

Глава МИД Узбекистана провел встречу с послами12.03.2026 20:14
ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с послами аккредитованных в стране зарубежных государств, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар и Оман.
Встреча была организована с целью обмена мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, обеспечения региональной безопасности, развития сотрудничества стран Центральной Азии с государствами Залива.
УЗИНФОРМ