В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Турции

ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана был проведен "круглый стол" с участием более 20 представителей деловых кругов Турецкой Республики, таких как Anadolu, Albayrak, Ziraat Bank, Cengiz, Çalık, Aksa, Eczacıbaşı Esan, OSTIM и Nobel.

Мероприятие было посвящено вопросам развития инвестиционного сотрудничества, выработки практических решений по оперативному устранению возникающих препятствий, были представлены предложения по совершенствованию инвестиционного климата, а также обсуждены аспекты маркировки продукции, дебиторской задолженности, инфраструктурного обеспечения и регулирования трудовых отношений.

УЗИНФОРМ