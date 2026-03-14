В Ташкенте обсуждены вопросы развития корейского бизнеса в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте было проведено очередное заседание Корейского бизнес-совета, организованное ведомством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана совместно с Посольством Республики Корея.

К участию в мероприятии были приглашены представители министерств и ведомств, дипломатического корпуса, корейских компаний и деловых кругов, а также региональных офисов международных финансовых институтов - Азиатского банка развития и Всемирного банка.

На повестку дня встречи было вынесено рассмотрение текущего статуса реализации инвестиционных проектов с участием корейского бизнеса в Узбекистане, а также ряда практических аспектов, возникающих в процессе их реализации. В частности, были рассмотрены вопросы инфраструктурного обеспечения проектов, а также совершенствования таможенных условий для ввоза специализированной техники.

