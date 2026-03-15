Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Иордании

ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел онлайн-переговоры с министром промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства Ярубом Куда.

На повестку дня было вынесено рассмотрение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-иорданского торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сельском хозяйстве, химической промышленности, фармацевтической отрасли, а также внедрения современных решений в сфере цифровой медицины.

Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки к очередному заседанию Межправительственной комиссии по сотрудничеству, а также ход переговоров по заключению Соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Иорданией.

