



Погода в Узбекистане на 17 марта



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 марта, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.

Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с,

местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 1-6° тепла,

днем 13-18° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с,

местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. По Сурхандарьинской области местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.