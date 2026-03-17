



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Омана



ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 16 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел беседу по телефону с министром иностранных дел Султаната Оман Сайидом Бадром бин Хамадом Альбусаиди. Повестка дня переговоров включала обсуждение вопросов развития узбекско-оманского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке. УЗИНФОРМ