Погода в Узбекистане на 19 марта

Погода в Узбекистане на 19 марта18.03.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 марта, погода по прогнозам синоптиков:
в Ташкенте:
Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 13-18° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.