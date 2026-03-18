



Погода в Узбекистане на 19 марта



ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 марта, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 13-18° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.