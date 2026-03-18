В Ташкенте торжественно открыли Центр исламской цивилизации

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию открытия Центра исламской цивилизации на территории комплекса Хазрати Имам в столице.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Искренне, от всего сердца еще раз поздравляю вас, всех, кто участвует в сегодняшней церемонии из региональных студий, почтенных ветеранов, ученых и улемов, представителей широкой общественности, весь наш народ со священным месяцем Рамазан. Благодарим Всевышнего за то, что встречаем эти светлые дни в обстановке мира и спокойствия!

В месяц Рамазан, являющийся символом добра и милосердия, мы все вместе совершаем много благих дел.

Государственные и негосударственные организации, Национальное агентство социальной защиты, Ассоциация махаллей, фонд «Вакф» Управления мусульман, центры «Инсон» на местах, предприниматели оказывают моральную и материальную помощь пожилым и нуждающимся людям, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям.

Медицинские бригады выезжают в отдаленные и труднодоступные районы, проводят обследования женщин, детей, ветеранов, оперируют тяжелобольных.

Стало также доброй традицией проводить в эти замечательные дни мероприятия ифтара. Все это, безусловно, служит повышению достоинства человека, укреплению в обществе атмосферы мира и общенационального единства. Об этом свидетельствует и участие в сегодняшнем ифтаре представителей разных наций и конфессий, живущих в нашей стране.

В нынешнее очень тревожное время мы еще глубже осознаем, каким великим, поистине бесценным благом является мир, и самое большое наше богатство – то, что более чем 38-миллионное население страны живет как дружная, единая семья.

В нашем мероприятии участвуют также представители дипломатического корпуса в Узбекистане. Мы воспринимаем это как проявление уважения к ценностям нашей религии, гуманизму и толерантности, к политике открытости нашего государства, и выражаем им свои самые добрые пожелания.

Дорогие соотечественники!

В этот день священного Рамазана мы являемся участниками церемонии официального открытия уникального комплекса – Центра исламской цивилизации в Узбекистане, созданного огромным интеллектуальным потенциалом и самоотверженным трудом нашего народа.

Искренне, от всей души поздравляю всех вас с этим историческим событием, когда сбылись мечты и чаяния многих поколений наших предков, настоящим праздником науки, духовности и просвещения.

Поздравляю всех вас, весь наш народ с созданием такого неповторимого, величественного комплекса, ставшего ярким отражением нашей славной трехтысячелетней истории и богатейшей культуры, больших возможностей Нового Узбекистана!

Уважаемые друзья!

Для построения в стране фундамента развитого государства, свободного общества мы своей главной целью определили развитие науки и образования. Ведь именно к этому призывает наша священная религия.

Поэтому на Портале Улугбека в Центре исламской цивилизации мы запечатлели священный аят Корана «Иқра!» – «Учись!». Действительно, в этом божественном послании воплощена суть религии ислам.

Как вы знаете, девять лет назад мы приняли специальное постановление о строительстве данного комплекса и приступили к практической работе. Наша благородная инициатива, объявленная на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, получила поддержку мировой общественности, особенно исламского мира.

Мы тщательно подготовились к реализации столь грандиозного проекта, продумали каждую деталь, вели всесторонние научные изыскания.

И вот, как видите, рядом с комплексом Хазрати Имам, издревле считающимся духовным центром Ташкента, вырос будто целый восточный город с неповторимым архитектурным обликом, пронизанный национальным духом.

В Центре в едином просветительском пространстве одновременно можно увидеть жемчужины древней истории и цивилизации Узбекистана, наглядно убедиться в интеллектуальном и культурном потенциале узбекского народа.

Здесь каждый человек, особенно молодежь, сможет лучше понять истинные ценности религии ислам, осознать, преемниками какого великого наследия мы являемся.

Уважаемые участники церемонии!

Наша древняя земля, расположенная на перекрестке разных цивилизаций и культур, издавна играла важную роль в развитии Великого шелкового пути. И в доисламский период она была известна как центр науки и просвещения.

С распространением ислама на древней земле Туркестана стали формироваться крупные научные школы хадисов и каляма, мусульманского права, суфизма, создавали свои уникальные произведения десятки великих мыслителей. Труды ученых поражали своими открытиями в области точных и естественных наук. Примечательно, что эти бесценные книги, известные сегодня всему миру, начинаются священными словами «Бисмиллохир рахмонир рахим» («Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного»), свидетельствующими о том, что их создатели черпали силу и вдохновение в откровениях нашей священной религии.

В целях их более глубокого изучения и популяризации во всем мире было решено это духовное достояние не только нашей страны, но и всего нашего обширного региона демонстрировать под общим названием «Исламская цивилизация».

Конечно, в нынешних сложных условиях нелегко было создать такой крупный комплекс, отвечающий самым высоким современным требованиям. При этом одновременно со строительством Центра мы проводили научными исследования и за прошедший период открыли множество прежде не известных, уникальных артефактов нашего древнего наследия.

По признанию международных экспертов, мы смогли создать в Узбекистане собственную научную школу изучения и популяризации наследия исламской цивилизации. Продемонстрировали миру, какими огромными возможностями и интеллектуальным потенциалом обладаем. И вправе этим гордиться.

Уникальный комплекс расположен на территории почти 10 гектаров, общая используемая площадь здания составляет 50 тысяч квадратных метров.

Здесь созданы экспозиционные залы «Доисламский период на земле Узбекистана», «Первый и Второй Ренессанс», «Новый Узбекистан – фундамент Третьего Ренессанса». О каждом из этих направлений, несомненно, можно говорить долго.

Проведена значительная работа по формированию и обогащению экспозиций музея. Только в прошлом году их пополнили более 1,5 тысячи экспонатов, в частности, около 800 древних рукописей, археологических находок и исторических карт.

Также было установлено сотрудничество с зарубежными аукционными домами, крупными коллекционерами и арт-дилерами, в страну доставлено 743 экспоната-подлинника. Ранее такая масштабная работа не проводилась.

Следует отметить, что каждый из экспонатов – это символ нашего великого прошлого, культуры и национального самосознания. Они свидетельствуют о высоком интеллекте, созидательном труде, уникальном таланте и мастерстве нашего народа, который стойко преодолевает все испытания времени.

Там, где говорит история, там, где извлекаются из нее уроки, обязательно будут знания, просвещение и процветание, и тот, кто на этой основе выбрал свой путь, никогда не заблудится!

Главным местом притяжения в Центре, можно сказать, его душой, несомненно, является зал священного Корана. Один из самых древних в мире 6-ти Коранов – Коран Усмана сегодня занял здесь свое достойное, почетное место. В зале также собраны редкие рукописи Корана, относящиеся к разным периодам.

В этот светлый день мы просим Всевышнего о том, чтобы исходящая от них благодать способствовала укреплению мира и спокойствия, обеспечению благополучия в стране.

Дорогие друзья!

Центр исламской цивилизации только в 2025 году посетили тысячи зарубежных гостей, что показывает большой интерес и внимание, проявляемые к нему во всем мире.

Следует отметить, что среди них были главы государств, парламентов и правительств, депутаты, сенаторы и лорды, министры и послы, ученые и общественные деятели, руководители религиозных организаций.

В работе по проектированию, строительству Центра и его оснащению современными информационными технологиями активное участие принимали также высококвалифицированные специалисты из Франции, Китая, Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Германии, Испании, Италии, Малайзии, Азербайджана, Саудовской Аравии, Индии, центральноазиатских и ряда других стран.

Выражаю искреннюю признательность умелым проектировщикам, строителям и инженерам, ученым и улемам, зарубежным партнерам и экспертам, в частности, членам Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, всем, кто внес достойный вклад в создание комплекса.

Отдельная благодарность – отечественным и зарубежным предпринимателям, деятелям культуры и спорта, оказавшим спонсорскую помощь в строительстве такого грандиозного сооружения. В частности, искренне признателен нашему уважаемому соотечественнику, известному меценату и бизнесмену Алишеру Бурхановичу Усманову за проявленную в числе первых инициативу и предоставление необходимых средств, идей и уникальных исторических экспонатов.

Наш народ высоко ценит благородство и душевную щедрость. Мы никогда не забудем ваш вклад в такое великое дело. Большое вам спасибо!

Уважаемые соотечественники!

Я всегда мечтал о том, чтобы, в каком уголке мира ни находились бы до сих пор не известные страница рукописи или экспонат, относящиеся к нашей истории, найти их и привезти на Родину. Приступая к строительству Центра исламской цивилизации, я поставил именно такую задачу.

Сегодня, слава Всевышнему, нам удалось осуществить ее. И мы обязательно продолжим эту работу.

Для выявления и изучения редких рукописей, хранящихся в разных странах мира, организуем новые международные научные экспедиции. Изыщем необходимые для этого средства и возможности. Привлечем к работе в этом направлении отечественных и зарубежных ученых, ведущие научные центры мира.

В целях организации международной деятельности Центра мы инициировали открытие здесь офисов таких организаций, как АЙСЕСКО, ИРСИКА, Оксфордский центр изучения ислама, Ассоциация изучения истории и искусства эпохи Темуридов во Франции, ТЮРКСОЙ. Теперь мы создадим все необходимые условия для усиления сотрудничества с ними.

В Центре также обрело новую резиденцию Управление мусульман Узбекистана, которое вносит достойный вклад в сохранение ценностей нашей священной религии, развитие духовно-просветительской сферы.

Думаю, будет целесообразно организовать в этом очаге просветительства работу по глубокому изучению исламского наследия, повышению квалификации религиозных деятелей, имам-хатибов, развитию международного сотрудничества.

В ближайшем будущем в штаб-квартире ООН мы также проведем презентации Центра исламской цивилизации в Узбекистане, международных научно-исследовательских центров Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди.

Словом, этот Центр станет фундаментальной базой для нашей духовно-просветительской деятельности. Именно здесь будут проходить обучение студенты старших курсов Международной исламской академии Узбекистана, а преподаватели – повышать свои знания и квалификацию. Центр должен стать прочной духовной опорой для молодежи, способствовать появлению у нас новых Хорезми, Беруни и Улугбеков, Фергани и Ибн Сино, Бухари и Термези.

Для того чтобы Центр выполнил эту историческую миссию, хочу обратиться к представителям сферы науки и духовности – уважаемым ученым и исследователям, поэтам и писателям, религиозным деятелям и улемам, режиссерам и художникам, журналистам, творческой молодежи.

Вы как никто понимаете, насколько бесценным является каждый экспонат в Центре исламской цивилизации. В их популяризации, ознакомлении с ними нашего народа, мировой общественности мы опираемся прежде всего на вас.

Пусть ваши научные исследования, произведения художественной литературы, кино- и театрального искусства, картины и передачи, вдохновленные этим уникальным наследием, звучат во всем мире как голос трехтысячелетней истории и культуры нашего народа. Пусть они прославляют Новый Узбекистан как страну мира и добра, знаний и просвещения, послужат воспитанию нашей молодежи!

Уважаемые участники церемонии!

В свое время Мир Алишер Навои мечтал о том, чтобы не померк в веках светоч разума и знаний, зажженный великим Мирзо Улугбеком.

И сегодня наши устремления созвучны бессмертным словам поэта и мыслителя.

Пусть Центр исламской цивилизации всегда служит миру, благополучию и прогрессу в стране и во всем мире!

Пусть будет счастлив наш народ – созидатель таких великих свершений!

Да хранит Всевышний нашу прекрасную Родину!".

УЗИНФОРМ