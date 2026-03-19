Погода в Узбекистане на 20 марта

Погода в Узбекистане на 20 марта19.03.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 марта, погода по прогнозам синоптиков:
19 марта по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
в Ташкенте:
Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, туман.
Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 17-19° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, туман.
Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, туман.
Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.