Проведен разговор глав Узбекистана и Азербайджана

Проведен разговор глав Узбекистана и Азербайджана19.03.2026 13:37
ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, проведен обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме того, главы двух государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с предстоящими праздниками Рамазан хайит и Навруз.
