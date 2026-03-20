



Глава Узбекистана провел переговоры с коллегами из Туркменистана и Пакистана



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел двусторонние переговоры по телефону с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны обменялись поздравлениями по случаю празднования священного Рамазан Хайита и весеннего праздника Навруз, обсудили приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, провели обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и Южной Азии. УЗИНФОРМ