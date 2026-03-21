Глава Узбекистана поздравил граждан с Наврузом

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии в честь Международного дня Навруз в парке «Янги Узбекистон» в Ташкенте.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

В эту прекрасную пору, когда мир наполняется весенним светом и теплом, на нашу благодатную землю вступает восточный новый год – Навруз.

Сегодня мы отмечаем Навруз вместе со священным Рамазан хайитом – как будто две великие реки слились в едином потоке.

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с этими добрыми, замечательными праздниками – символами пробуждения природы и духовного очищения.

Поздравляю также соотечественников, которые работают и учатся в странах дальнего и ближнего зарубежья, и выражаю им наилучшие пожелания.

Пусть Навруз дарует мир и счастье нашей земле!

Дорогие друзья!

Наши сердца, с нетерпением ожидавшие весну, стучат в унисон с ритмами нового дня, новой жизни.

Благодаря щедрым дождям реки и озера наполнились живительной влагой. Сады, горы и равнины надевают зеленый наряд, предвещая плодородный год.

В городах и селах, долинах и оазисах начинаются народные гулянья и представления.

В дни Навруза еще ярче проявляются наше общенациональное единство и созидательный потенциал.

Сохраняя приверженность ценностям Навруза, мы еще больше внимания уделяем обеспечению достойной жизни для каждого соотечественника, независимо от его национальности, языка, религии, для всего нашего народа.

Яркое подтверждение этого – в нынешнем году праздник мы проводим под девизом «Прославление Навруза – прославление человека!».

Мы начали огромную работу, чтобы привнести дух Нового Узбекистана во все наши регионы, села, аулы и махалли.

Делаем важные шаги для создания новых рабочих мест, сокращения бедности, усиления социальной защиты. Строятся новые современные предприятия, сети коммуникаций, комфортные жилые дома, объекты сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта. В будущем мы еще больше расширим масштабы такой деятельности.

В эту пору обновления все мы выражаем глубокое уважение нашим умелым дехканам и фермерам. Желаем вам новых успехов в вашем благородном деле, от которого зависят достаток и изобилие в домах. Ведь именно вашим кропотливым трудом обеспечивается благополучная жизнь нашего народа. И в этом государство и общество всегда будут поддерживать вас.

Уважаемые соотечественники!

Новый Узбекистан становится для нашей молодежи ареной высоких взлетов и больших побед.

Я вновь убедился в этом на недавней встрече с молодежью. В каждой сфере появляются новые имена, новые герои – в образовании, науке, культуре и искусстве, спорте, IT и бизнесе.

Все мы по праву гордимся таким образованным, энергичным, постоянно находящимся в поиске молодым поколением.

Мои дорогие, вы удостоились огромного счастья и высокой чести стать созидателями Третьего Ренессанса. Несомненно, вы способны осуществить эту великую мечту, к которой стремились многие поколения наших предков.

Если вы будете ценить сегодняшнюю мирную и спокойную жизнь, созданные большие возможности, труд родителей, учителей и наставников, будете неустанно учиться, работать над собой, расширять свои знания и повышать мастерство, то перед вами откроется прекрасное будущее. На этом пути мы готовы создать для вас все необходимые условия.

Если вы будете жить во имя Родины, во имя нации и народа, то Родина и народ по достоинству оценят ваши усилия!

Дорогие юноши и девушки, вы – золотое поколение Нового Узбекистана, всегда будьте целеустремленными, высоко несите флаг нашей страны!

Уважаемые соотечественники!

Когда мы говорим о махалле, перед нашим взором предстает прекрасный облик родного края. В Год развития махалли и всего общества мы с добрыми надеждами реализуем большие программы и планы.

Убежден, что непосредственное участие в этой работе по укреплению атмосферы мира и спокойствия, взаимного уважения и доброты в семье и обществе, решению на местах социальных проблем, утверждению на практике идей гуманизма и справедливости примут наши почтенные ветераны, члены «махаллинских семерок», активные граждане.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю с отмечаемым завтра Днем работников системы махалли председателей и активистов органов местного самоуправления, всех наших соотечественников, желаю им новых успехов.

Дорогие друзья!

Навруз тысячелетиями служит духовным мостом между народами. В нынешнее неспокойное время воплощенные в нем идеи мира, дружбы и сотрудничества становятся все более актуальными.

Живущие в нашей стране представители более 130 наций и народностей отмечают этот праздник как одна большая семья, в радостном настроении. Такая дружба, взаимоуважение и сплоченность являются самой надежной гарантией построения Нового Узбекистана.

Мы мобилизуем все силы и возможности для дальнейшего укрепления межнационального и межконфессионального согласия в нашем обществе. Становясь вместе с соседними братскими странами единой Центральной Азией, мы будем придавать приоритетное значение повышению статуса региона как оплота мира, братства и сотрудничества.

Пользуясь возможностью, искренне поздравляю присутствующих на нашем торжестве уважаемых послов зарубежных государств, представителей международных организаций с Международным днем Навруза, желаю процветания их странам и народам.

Уважаемые друзья!

В эти чудесные мгновения, обращаясь ко всем вам, всему нашему народу, хочу сказать: дорогие мои, посмотрите, как прекрасна наша страна, как щедра и благодатна земля, неповторима природа!

Но самая большая ценность – наш трудолюбивый, добросердечный и благородный народ, который на протяжении столетий бережно сохраняет все эти богатства.

Если мы будем беречь дарованные Всевышним блага – землю, воду и другие ресурсы, рационально их использовать, то, несомненно, наши возможности приумножатся многократно.

Продолжая древние традиции, сажая деревья, возделывая сады, благоустраивая дома и махалли, мы сделаем нашу жизнь еще более прекрасной и процветающей!

Вновь подтвердим, что мы – народ, который стремится к достижению высоких рубежей на основе добрососедства, духа дружбы, своих благородных свершений!

Все вместе, еще больше сплотившись, мы создадим новую жизнь, новую историю, новое будущее!

Дорогие соотечественники!

Еще раз искренне, от всей души поздравляю вас, весь наш народ с праздником весны и обновления.

Пусть Навруз Нового Узбекистана станет для нашей страны временем роста и прогресса!

Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды!

Пусть Всевышний всегда оберегает нашу любимую Родину!".

УЗИНФОРМ