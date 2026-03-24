Погода в Узбекистане на 25 марта

Погода в Узбекистане на 25 марта24.03.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 марта, погода по прогнозам синоптиков:
в Ташкенте:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 25-27° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком.
Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком.
Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.