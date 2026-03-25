



Проведен разговор глав Узбекистана и России



ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 24 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Беседа была организована с целью обсуждения хода реализации достигнутых ранее договоренностей и вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обмена мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. УЗИНФОРМ