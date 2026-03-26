



Погода в Узбекистане на 27 марта



ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 марта, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.

Температура ночью 13-15° тепла, днем 27-29° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 27-32° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с,

местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, ночью в отдельных районах возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.