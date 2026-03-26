Погода в Узбекистане на 27 марта

Погода в Узбекистане на 27 марта26.03.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 марта, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15° тепла, днем 27-29° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 27-32° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с,
местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, ночью в отдельных районах возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.