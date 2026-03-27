Погода в Узбекистане на 28 марта

Погода в Узбекистане на 28 марта27.03.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 марта, погода по прогнозам синоптиков:
28-30 марта в предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15° тепла, днем 27-29° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17° тепла, днем 18-23° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19° тепла, днем 20-25° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. По Сырдарьинской области без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19° тепла, днем 20-25° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.
в горных районах Республики:
|
|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.