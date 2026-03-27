



Погода в Узбекистане на 28 марта



ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 марта, погода по прогнозам синоптиков: 28-30 марта в предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.

Температура ночью 13-15° тепла, днем 27-29° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17° тепла, днем 18-23° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19° тепла, днем 20-25° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. По Сырдарьинской области без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19° тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.