В Ташкенте проведены узбекско-таджикские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в резиденции "Куксарой" встречу с пребывающим с государственным визитом в стране Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В узком формате и в рамках заседания Высшего межгосударственного совета главы двух стран обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, транспорта и связи, обеспечения водно-энергетической безопасности, строительства, сельского хозяйства, текстильной, электротехнической промышленности, фармацевтики и других.

По завершении первого заседания Высшего межгосударственного совета Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон приняли участие в церемонии запуска 10 крупных проектов кооперации по созданию предприятий по выпуску мебели и изделий из кожи, расширению производства бытовой техники, строительству текстильных мощностей в Таджикистане, возведению жилого комплекса и торговых объектов в городе Ташкенте и организации выпуска консервной продукции в Ферганской области. Кроме того, запущены объекты по производству молочной продукции в Андижанской области, фруктовых соков и металлических брикетов в Сурхандарьинской области.

Также был подписан пакет двусторонних документов:

Совместное заявление глав двух государств об углублении стратегического партнерства и союзнических отношений;

Программа по увеличению товарооборота;

Программа промышленной кооперации;

Соглашение о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров;

Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения;

Соглашение о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений;

Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о создании «Узбекско-Таджикской инвестиционной компании»;

Соглашение о сотрудничестве по использованию информационной системы «Е-Permit»;

Соглашение о научном сотрудничестве между академиями наук;

План по реализации мероприятий в области промышленности и инноваций на 2026–2028 годы;

План по реализации мероприятий в области горнодобывающей промышленности и новых технологий на 2026–2028 годы;

План мероприятий по сотрудничеству в области культуры на 2026–2027 годы;

«Дорожная карта» по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2026-2028 годы;

«Дорожная карта» по дальнейшему развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса на 2026–2028 годы;

меморандумы о сотрудничестве в сферах инноваций, государственной службы, финансов, образования и принудительного исполнения судебных актов.

В тот же день в рамках визита главы Таджикистана состоялась торжественная церемония открытия нового здания дипломатического представительства Таджикистана в Узбекистане, а также одной из улиц Нового Ташкента было присвоено имя города Душанбе.

В завершение дня президенты посмотрели традиционный концерт мастеров искусства двух стран во Дворце международных форумов "Узбекистан".

Сегодняшняя программа визита главы Таджикистана включает посещение города Бухары.

УЗИНФОРМ