В МИД Узбекистана обсудили вопросы управления водными ресурсами

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта в МИД Узбекистана была проведена встреча специального представителя Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллы Иргашева со старшим советником по вопросам климата, воды и мира Стокгольмского международного водного института «SIWI» Мартиной Климес.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы углубления взаимодействия в сфере управления региональными водными ресурсами.

