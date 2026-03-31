Ташкент посетил глава МИД Казахстана

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта в Узбекистан прибыла с визитом делегация Республики Казахстан во главе с министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация сегодня была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также состоялась встреча с главой МИД Бахтиером Саидовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития узбекско-казахских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, редких металлов, экологии и водопользования, туризма,

По итогам визита была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Казахстана на 2026–2027 годы.

