



Ташкент посетила делегация ООН Туризм



ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в Ташкенте Генеральным секретарем «ООН Туризм» Шайхой Насер Аль Новаис. В ходе аудиенции стороны обсудили вопросы развития сферы туризма в Узбекистане, модернизации инфраструктуры и диверсификации туристических услуг, развития авиасообщения, туристических достопримечательностей, рассмотрели возможности реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ