



Погода в Узбекистане на 4 апреля



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 3-6 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. 4-8 апреля по горным районам свыше 2000 м лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза.

Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 19-21°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25° . в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 15-20° . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°.