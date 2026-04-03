



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Пакистана



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Исхаком Даром. Министры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и на границе Пакистана и Афганистана, вопросы обеспечения безопасности и приветствовали 5-пунктную инициативу по обеспечению мира и стабильности в регионе, выдвинутую Исламабадом и Пекином.