07.04.2026 / 23:19 msk / 01:19 uzb
Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025

45.9% (338)  - Положительно
 21.6% (159)  - Более положительно, чем отрицательно
 17.7% (130)  - Нейтрально
 6.7% (49)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.4% (32)  - Отрицательно
 3.7% (27)  - Затрудняюсь ответить
голосов 735     всего 100%

Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана поздравил геологов
05.04.2026 07:06

ТАШКЕНТ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня геологов.

В поздравлении говорится:

"Дорогие друзья!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, все многонациональное сообщество геологов, инженеров и специалистов, рабочих и служащих, занятых в сфере, с профессиональным праздником и выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.

В этот радостный день мы вновь выражаем вам признательность за самоотверженный труд в сложных природных условиях, большие заслуги в поиске новых месторождений, источников минерального сырья, их освоении во имя процветания страны, повышения благосостояния народа.

Благодаря вашим усилиям на территории республики выявлено более 2 500 месторождений и свыше 3 тысяч перспективных площадей, по запасам предварительно оцениваемых в 3 триллиона долларов, это говорит об огромной минерально-сырьевой базе, которой располагает Узбекистан.

В последние годы мы осуществляем большую работу по их освоению, что служит мощным импульсом для дальнейшего развития нашей экономики. В частности, в сферу внедряются международные стандарты, повышается ее инвестиционная привлекательность, месторождения и площади с залежами золота, серебра, меди, запасами урана и углеводородов передаются также и зарубежным инвесторам, снижаются налоговые ставки. Поэтому в страну с инвестициями активно приходят самые авторитетные компании мира. Заслуживает внимания, что в сотрудничестве с ними сегодня реализуется 90 проектов общей стоимостью 30 миллиардов 700 миллионов долларов.

До настоящего времени через онлайн-аукцион было продано 1 458 объектов полезных ископаемых. За счет этого в государственный бюджет поступило более 1 триллиона сумов, создано около 100 тысяч высокодоходных рабочих мест.

За последние десять лет из государственного бюджета на развитие отрасли выделено 8 триллионов 200 миллиардов сумов, это способствовало внедрению около 2 тысяч единиц техники и технологий, обновлению на 70 процентов геологоразведочного оборудования.

Проведение в стране аэрогеофизических работ с помощью вертолетов и дронов, запуск современного сейсмического комплекса с 3D-измерением и создание возможности геофизического изучения недр на глубине до 9 километров свидетельствует о начале нового этапа в развитии отрасли.

В сфере формируется конкурентная, прозрачная среда. Долгие годы остававшиеся вне поля зрения национальная школа геологии и соответствующая система образования были восстановлены, образован Университет геологических наук, отвечающий современным требованиям. В целях использования научного потенциала передовых зарубежных школ и освоения инновационных технологий налажена деятельность Центра компетенций.

Благодаря такой масштабной работе в 2016–2025 годах было открыто более 1 900 новых месторождений. К примеру, если в 2016 году подтвержденные запасы урана составляли 97 тысяч тонн, то за прошедший период было выявлено еще 16 новых месторождений, объем запасов достиг 140 тысяч тонн.

Недавно в Алмалыке мы запустили новую медно-обогатительную фабрику мощностью переработки 60 миллионов тонн руды в год. Хочу особо отметить, что в этом, несомненно, есть и ваша заслуга, дорогие геологи. В результате данного мега-проекта создано более 6 тысяч высокодоходных рабочих мест и само предприятие ежегодно будет получать доход в размере 5 миллиардов долларов.

Уважаемые работники сферы!

В Стратегии «Узбекистан – 2030» мы определили также конкретные задачи, которые предстоит решить в том числе для дальнейшего развития сферы геологии. Поставили перед собой цель расширить геологическое изучение богатых минеральным сырьем перспективных площадей страны, увеличить производство золота – в 1,5 раза, серебра – в 3 раза, меди – в 3,5 раза, урана, железа и угля – в 3 раза.

Уверен, что благодаря вашим, уважаемые геологи, глубоким знаниям и большому опыту, твердой воле и трудолюбию мы обязательно достигнем этих высоких целей.

В центре нашего внимания и впредь будут находиться вопросы улучшения условий трудовой деятельности и быта работников отрасли, достойного стимулирования их непростого труда.

Еще раз от всей души поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником, желаю всем вам здоровья, новых успехов, мира и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ

