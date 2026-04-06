Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и стран ССАГЗ

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 апреля глава ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с руководителями ведущих компаний из стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (GCC, ССАГЗ), а также их международными партнерами.

Мероприятие было организовано с целью оперативного решения вопросов, возникающих у инвесторов в процессе деятельности на местном рынке.



В нем приняли участие представители крупнейших корпораций, включая ACWA Power, Masdar, Vision Invest, DataVolt, Saudi Tabreed, TAQA WS, Metito Utilities и др.



В частности, стороны детально рассмотрели актуальные вопросы реализации совместных инициатив, уделив особое внимание мерам налогового стимулирования и совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства. Были проанализированы финансово-экономические параметры текущих проектов, намечены пути оптимизации регуляторной среды для обеспечения их эффективного исполнения.



Такэе были затронуты актуальные вопросы развития технической и транспортной инфраструктуры. В ходе обсуждения были рассмотрены градостроительные регламенты и условия интеграции новых мощностей в единую сеть, что позволит обеспечить стабильную реализацию инвестиционных инициатив в столице и регионах.

По итогам встречи были сформированы рабочие группы и намечены шаги по внесению изменений в законодательство для улучшения инвестиционного климата.

УЗИНФОРМ