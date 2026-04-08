



Погода в Узбекистане на 9 апреля



ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 8-9 апреля в предгорьях и горных районах республики возможны оползни и наводнения. 8 апреля в горных районах республики на высоте более 2000 м существует риск схода лавин. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем ​​20-22°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами к вечеру возможны дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, только в Кашкадарьинской области местами возможны дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди, возможны грозы. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​18-23°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Существует риск образования снежных заносов в горных районах (выше 2000 м). Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7°, днем 7-12°.