Погода в Узбекистане на 9 апреля

Погода в Узбекистане на 9 апреля08.04.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
8-9 апреля в предгорьях и горных районах республики возможны оползни и наводнения.
8 апреля в горных районах республики на высоте более 2000 м существует риск схода лавин.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 20-22°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами к вечеру возможны дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков, только в Кашкадарьинской области местами возможны дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди, возможны грозы. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Существует риск образования снежных заносов в горных районах (выше 2000 м). Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7°, днем 7-12°.