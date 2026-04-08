Глава МИД Узбекистана отправился в Испанию

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Королевство Испания.

В рамках пребывания в Мадриде глава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, а также принял участие в состоявшемся в этот день узбекско-испанском бизнес-форуме.

В ходе проведенных встречи и переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, инфраструктуры, туризма, сельского хозяйства.

