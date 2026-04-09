Погода в Узбекистане на 10 апреля

Погода в Узбекистане на 10 апреля09.04.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
9 апреля в предгорьях и горных районах республики возможны оползни и наводнения.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, местами возможны доожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков, только в Кашкадарьинской области местами возможны дожди и грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в некоторых местах может опуститься туман. Ветер восточдный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°, днем 10-15°.