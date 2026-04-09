



Погода в Узбекистане на 10 апреля



ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 9 апреля в предгорьях и горных районах республики возможны оползни и наводнения. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем ​​23-25°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем ​​22-27°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможны доожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, только в Кашкадарьинской области местами возможны дожди и грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в некоторых местах может опуститься туман. Ветер восточдный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​20-25°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°, днем 10-15°.