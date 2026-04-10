



Погода в Узбекистане на 11 апреля



ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 10-12 апреля в предгорьях и горных районах республики возможны оползни и наводнения.-- в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.

Температура ночью 11-13°, днем 23-25°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. По Самаркандской и Джизакской областям во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28° . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.