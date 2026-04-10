Погода в Узбекистане на 11 апреля

Погода в Узбекистане на 11 апреля10.04.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
10-12 апреля в предгорьях и горных районах республики возможны оползни и наводнения.--
в Ташкенте:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.
Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. По Самаркандской и Джизакской областям во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
|
в Ташкентской области:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28° .
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
|
в горных районах Республики:
|
|
Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.