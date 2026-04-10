Делегация Узбекистана посетила Португалию

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля делегация представителей официальных и деловых кругов Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым посетила Португалию.

В рамках визита делегация приняла участие в прошедшем в Лиссабоне узбекско – португальском бизнес-форуме, который был посвящен обсуждению вопросов развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, инженерии, сельского хозяйства и АПК, "зеленой" энергетики, транспорта, туризма и информационных технологий.

Также в этот день глава МИД Узбекистана провел переговоры с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом, по итогам которых был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами, направленный на обмен информацией и изучение передового опыта.

