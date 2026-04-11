Запущена новая цифровая образовательная экосистема

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Евразийский банк развития (ЕАБР) объявил о запуске онлайн-платформы "Академия ЕАБР" — EDB Digital Academy. Это цифровая образовательная экосистема, которая превращает уникальную экспертизу банка, накопленную за 20 лет реализации сложных инфраструктурных проектов, в практические инструменты для государственных служащих, бизнес-структур и финансовых институтов региона.

Почему это важно для региона?

Качество инвестиционного климата напрямую зависит от экспертизы его участников. Опыт ЕАБР упакован в образовательные форматы, которые позволяют получить необходимые знания и применять лучшие международные практики в своей деятельности.

Что предлагает платформа?

Платформа "Цифровая Академия ЕАБР" - это не просто библиотека материалов. Это полноценная обучающая среда.

1. Обучение онлайн: бесплатный доступ к вебинарам, электронным курсам и экспертным материалам. Уже доступны два сертификационных курса:

«Партнерство для развития: как извлечь наибольшую пользу из сотрудничества с многосторонними банками развития» (как эффективно взаимодействовать с МБР);

«Центральная Азия: зеленые финансы в действии» (инструменты, успехи и уроки климатической повестки).

2. Подача заявок на очные программы обучения: краткосрочные семинары, воркшопы и кейс-сессии для глубокого погружения в проектное финансирование и управление, деятельность международных финансовых организаций, региональное сотрудничество в ключевых отраслях экономики и другие направления.

Для кого будет актуально обучение?

Обучение ориентировано на представителей государственных органов, бизнес-партнеров, сотрудников международных организаций, а также СМИ и академического сообщества Евразийского региона. Главная задача — обеспечить равный доступ к знаниям для всех стран-участниц Банка.

Как начать обучение?

Все возможности — онлайн-курсы, библиотека, регистрация на очные мероприятия — собраны на одной платформе Академии ЕАБР.

«Цифровая Академия — это шаг к формированию общего интеллектуального пространства региона. В основе онлайн-обучения от Евразийского Банка Развития – глубокая экспертиза в сфере экономического развития. Мы открыто делимся знаниями для усиления человеческого потенциала наших стран-участниц», - Николай Подгузов, председатель Правления ЕАБР.

Напомним, что Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

