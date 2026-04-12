Узбекистан посетил глава Казахстана

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля в Узбекистан с рабочим визитом прибыл Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Мероприятия визита были проведены в Бухаре и включали в себя проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, посещение исторического мавзолея Бахауддина Накшбанда, крепости Арк, ансамблей Пои-Калян и Ляби-Хауз, Общенационального хакатона по искусственному интеллекту – «National AI Hackathon» в универсальном спортивном комплексе города Бухары, ознакомление с деятельностью ситуационного центра Бухарского областного хокимията и текстильного предприятия «Нигора».

В ходе встречи в верхах главы государств рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах технологий, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства и других.

УЗИНФОРМ