



Погода в Узбекистане на 14 апреля



ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.

Температура ночью 13-15°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/местами усиление до 17-22 м/с, местами будет наблюдаться пыльная буря. Температура ночью 13-18°, днем ​​24-29°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, только вечером местами возможны дожди и грозы. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 25-28 м/с, ожидается пыльная буря. Температура ночью 13-18°, днем ​​27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, к вечеру местами возможно усиление до 5-20 м/с, ожидается пыльная буря. Температура ночью 13-18°, днем 27-32° . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23°.