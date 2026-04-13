Погода в Узбекистане на 14 апреля

Погода в Узбекистане на 14 апреля13.04.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/местами усиление до 17-22 м/с, местами будет наблюдаться пыльная буря. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков, только вечером местами возможны дожди и грозы. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 25-28 м/с, ожидается пыльная буря. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, к вечеру местами возможно усиление до 5-20 м/с, ожидается пыльная буря. Температура ночью 13-18°, днем 27-32° .
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23°.