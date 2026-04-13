Узбекистан посетила делегация Польши

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в рамках проходящего в Самарканде «Конгресса университетов Центральной Азии и Европейского союза» была проведена встреча заместителя руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Илхома Сирожева, министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Кунгратбая Шарипова и пребывающего с визитом в стране министра науки и высшего образования Республики Польша Марцина Куласэка.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между Узбекистаном и Польшей в сфере высшего образования, науки и инноваций, а также обсудили перспективы его дальнейшего развития. В частности, было уделено особое внимание расширению межвузовских связей, запуску совместных образовательных программ, активизации научных исследований и академических обменов.

